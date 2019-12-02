По большой Нжде…

Перефразируя известное благодаря кинофильму «Семнадцать мгновений весны» изречение замечу, что никогда еще премьер-министр Армении Никол Пашинян не был так близок к провалу. Дело в том, что в субботу ряд армянских СМИ со ссылкой на письмо протоиерея Тер Макара Тертеряна написал, что памятная доска Гарегину Нжде, установленная в российском городе Армавире, демонтирована. Такая новость, на первый взгляд не имеющая прямого отношения к ситуации в РА, безусловно, скажется на рейтинге Пашиняна.

В этой связи вовсе не удивительно, что ресурс «Айкакан жаманак» (Армянское время) написал со ссылкой на руководителя армянской общины Армавира, что доска демонтирована временно, «чтобы устранить следы вандализма, а также утихомирить страсти». «Вандализмом», отмечу, армянская сторона называет действия депутата Армавирской городской думы Алексея Виноградова, который проник на территорию церкви и закрасил черной краской памятную доску Нжде. Слушая такую риторику от СМИ и МИД страны, которая уничтожила все культурное наследие Азербайджана на оккупированных территориях нашей страны, приходится вспоминать извечное — чья бы корова мычала.

Но, вернемся, к нашим баранам, то бишь к реакции армянской стороны на демонтаж доски с Нжде. Нет ничего удивительного в том, что именно издание «Айкакан жаманак» пытается смягчить последствия случившегося. Ведь, с 1999 по март 2008 года главредом газеты был Никол Пашинян, а с тех пор и поныне на этой должности красуется его гражданская супруга, мадам Анна Акопян. Данная попытка выиграть время столь же примитивна, как и вся риторика Никола Воваевича. Над ней, замечу, уже открыто смеются в РА.

При этом, там вспоминают, что все началось с увесистой оплеухи, которую отвесил Пашиняну президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав СНГ. Глава нашего государства отметил, что ветераны Великой отечественной войны неоднократно выражали протест относительно этого шага руководства Армении, и этот факт даже нашел место в докладе МИД РФ «О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Замечу к слову, что выступление президента Ильхама Алиева на саммите в Ашхабаде замерили и в Центре социальных исследований. В октябрьском выпуске «Индекса доверия» ЦСИ опубликовал отчет под названием «Деятельность Президента в общественном мнении». Так вот, согласно ему, ашхабадская речь Ильхама Алиева, по мнению подавляющего большинства опрошенных, является весомым шагом на пути разоблачения Армении, поддерживающей идеи фашизма. Говоря конкретнее, 80,1 процента опрошенных ЦСИ считают, что эта речь будет действенной и в деле урегулировании конфликта.

Диаметрально противоположная картина в Армении. Она была таковой уже после словесной дуэли в Ашхабаде между Алиевым и Пашиняном. Многие армянские эксперты уже тогда признали поражение своего премьера. Но, доска с Нжде тогда весела на месте. Сейчас ее уже нет. Временно или на постоянной основе — не суть важно. Соответственно, рейтинг Пашиняна продолжит свое падение вплоть до уровня «арифметической погрешности». И «дело Нжде» может лишь ускорить данный процесс.

СМИ РА грустно признают все это. В частности они вспоминают, что выступая на столетии Бакинского университета, Ильхам Алиев коснулся и Никола Пашиняна. В частности, он отметил, что после смены власти в Армении Азербайджан на международной арене получил значительные позиционные преимущества по ряду направлений. И это правда, признаваемая даже прессой Армении. Они пишут, что и в «деле Нжде» Азербайджан получил позиционное преимущество. А все потому, что Пашинян, сравнивая Нжде с Молотовым и Солженицыным, показал свою полную неосведомленность об исторических фактах.

«Здесь нужно отметить, что Азербайджану фактически удалось раскрыть историческую безграмотность Пашиняна, о которой мы давно знали, но надеялись, что об этом не будет известно за рубежом. Однако, вероятно, в Азербайджане знают, что Пашинян очень любит говорить к месту и не к месту, и глубоко несведущ в истории. Поэтому им удалось втянуть Пашиняна в этот дискурс и фактически показать его глубокую неграмотность. Действительно, сравнить Молотова с Нжде мог только глубоко неосведомленный человек. А сравнение с Солженицыным было просто подарком для азербайджанцев. Ибо это одна из самых чувствительных для русских точек, и когда они видят столь неграмотные сравнения, они просто понимают, какого типа человек сегодня управляет в Армении. Трудно сказать, как надолго затянется в Армении эта клоунада. Ясно одно: значительная часть армянского общества из-за своего невежества не понимает, в какой опасности мы оказались»,- пишет «Новости-Армения». И это очевидная констатация общеизвестного факта.