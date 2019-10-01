ПНФА собирается провести пикет перед мэрией столицы

8 октября в 12 часов активисты партии Народного фронта намерены пикетировать здание бакинской мэрии. Они намерены потребовать обеспечение права граждан на свободу собраний, сообщает «Туран».

Как сказал накануне лидер ПНФА Али Керимли, в акции примут участие также и члены Национального совета.

«Мы представим письменное обращение в мэрию с требованием обеспечить наше право на свободу собраний», — отметил он.

Ранее мэрия столицы отказалась санкционировать митинг ПНФА 28 сентября в черте города, направив активистов за пределы столицы.

ПНФА расценивает предложении мэрии, как нарушение своих законных прав.

 

| 2019-10-01T15:57:27+00:00 1 октября 2019, 18:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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