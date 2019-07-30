Пляжи-невидимки: про них говорят, но их никто не видел

27 июля 2019 СМИ распространили заявление руководителя пресс-службы Исполнительной Власти города Баку Исрафила Керимова о том, что на ряде прибрежных территорий столицы приступили к созданию общественных пляжей. «Работа по созданию общественных пляжей ведется с учетом обращений и пожеланий граждан в пляжный сезон в Баку в соответствии с поручениями соответствующих госструктур», — сказал Исрафил Мамедов.

По его словам, на первоначальном этапе такие пляжи будут созданы на территории «Ших» в Сабаильском районе и поселке Новханы, затем в Говсане, Бузовне, Бильгя, Нардаране – всего на 7 территориях: «Вход на пляжи будет бесплатным, соответствующие структуры будут следить за этим».

Месяц назад, 29 июня, Департамент торговли и услуг исполнительной власти города Баку распространил заявление, в котором говорилось, что вход на пляжи и прибрежную зону Каспия является бесплатным. Согласно заявлению Департамента, платными могут быть только оказываемые на этих пляжах услуги.

Если вход на пляжи, как утверждает ИВ, бесплатный, то какой смысл создавать общественные пляжи? Тем более, что бесплатным на них будет только вход.

Этот вопрос мы задали пресс- секретарю исполнительной власти города Баку Исрафилу Мамедову.

«На частных пляжах все услуги, кроме входа, являются платными. А на общественных пляжах бесплатной будет также часть оказываемых услуг», — ответил Исрафил Мамедов. На просьбу уточнить, какие услуги, пресс-секретарь, к сожалению, ответить не смог: «Я точно не знаю. Создание общественных пляжей поручено Департаменту торговли и потребительских услуг. Обратитесь к ним со своими вопросами», — посоветовал пресс- секретарь.

Как заявил # старший консультант департамента Байрам Гасанов, ему тоже неизвестно какие услуги на общественных пляжах являются платными, а какие бесплатные.

Однако, по словам Байрама Гасанова, работы по созданию общественных пляжей ведутся полным ходом. «Уже создан общественный пляж в поселке Новханы. Работы по созданию общественного пляжа в поселке Шихово будут завершены к концу следующего месяца. А на территории поселков Говсаны, Бузовна, Бильгя и Нардаран ведутся подготовительные работы», -заявил он.

# связалось с муниципалитетами вышеназванных поселков, и вот, что нам удалось выяснить. Как заявил заведующий налоговым отделом муниципалитета поселка Новханы Шаиг Алиев, на территории поселка нет общественного пляжа.

Заведующий юридическим отделом Сабаильского муниципалитета Натик Кязимов сказал, что большая часть Шиховского побережья давно поделена между отелями. «Остается только небольшая часть побережья. Но там никаких работ по созданию пляжей не ведется», — сказал заведующий отделом.

И председатель муниципалитета поселка Говсаны Эльбрус Халилов опровергает высказывания старшего консультанта Департамента торговли и потребительских услуг Байрама Гасанова: «Никаких работ по созданию общественного пляжа на территории поселка не ведется».

Так что вопрос, будут ли общественные пляжи на побережье Каспия, так и остается открытым. Потому что ответственные структуры громогласно заявляют об их создании, а на местах про них никто видом не видывал, слыхом не слыхивал…