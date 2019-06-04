Площади цитрусовых садов растут, а урожайность снижается

В южной части Азербайджана природные условия для выращивания цитрусовых самые что ни на есть подходящие. Но потребители все чаще встречают в продаже не местные апельсины, мандарины, лимоны, а импортные. Иногда продавцы выдают их за отечественные, зная, что в этом случае их купят охотнее.

Так почему мы не можем обеспечить себя достаточным количеством этих полезных фруктов? В прошлом году фермеры жаловались на засушливое лето, которое стало причиной плохого урожая, на отсутствие достаточного количества поливной воды, а также на нашествие вредителей и нехватку на рынке качественных препаратов для борьбы с ними. В этом году ситуация может повториться.

Уже в начале мая в цитрусовых садах в горных территориях Астаринского района распространилась неизвестная болезнь. За несколько дней, по сообщению Report, она охватила территорию в более чем 200 гектаров в селах Риня, Тахтанакяран, Ваго, входящих в территориальную единицу Сияку. Сельские жители сообщили об этом в соответствующие структуры. Специалисты Астаринского районного центра охраны растений осмотрели территорию, были взяты образцы листьев растений. Однако происхождение болезни пока не установлено. В садах болезнь распространяется стремительно. В течении одного дня листья растений желтеют, затем болезнь переходит на ветви и корни.

Эксперт в области сельского хозяйства Вахид Магеррамов рассказал #, что неизвестных болезней растений не бывает, просто отечественные фермеры не владеют информацией о заболеваниях сельскохозяйственных культур. У них есть опыт работы в сельском хозяйстве, но нет знаний. Он отметил, что и специалистов в данном сегменте не хватает.

По его словам, как и на других участках аграрного сектора, основная проблема в том, что производительность в стране довольно низка.

«За последние 17 лет площади садов, в которых выращивают лимоны, мандарины, апельсины, киви и фейхоа значительно увеличились. Так, площадь, отведенная под лимоны увеличилась на 60 гектаров, под мандарины, апельсины и фейхоа — в 2 раза. Киви же стали выращивать в Азербайджане сравнительно недавно, с 2007 года. Однако само по себе увеличение площади ничего не дает, ведь продуктивность лимонных и апельсиновых деревьев снизилась на 50% в 2017 году по сравнению с 2007 годом. С мандаринами в этом плане дела обстоят намного лучше, их производство увеличилось в 2 раза. Тем не менее, по сравнению с соседними Грузией, Турцией и Ираном, в Азербайджане производительность в данном секторе в два раза ниже», — заявил он.

Надо, как говорит В.Магеррамов, не просто сажать деревья, необходимо развивать науку, заниматься селекцией, созданием новых сортов. Надо поднять качество, все это требует основательного подхода. Но этим никто не занимается, да и заниматься, по сути, некому, мало профессиональных кадров в данной области.

Что касается импорта цитрусовых, то, по словам эксперта, последних данных о том, сколько цитрусовых наша страна импортирует, нет, но на рынках появляется все больше привозных апельсинов, мандаринов.

Согласно данным за 2017 год, в Азербайджан было импортировано 30,6 тыс. тонн цитрусовых на сумму 18,9 млн. долларов США, в том числе 12,6 тыс. тонн апельсина, 11,9 тыс. тонн лимона, 4,6 тыс. тонн мандарина, 1,5 тыс. тонн грейпфрута и других цитрусовых.

Напомним, что в стране была принята Государственная программа по развитию цитрусового плодоводства на 2018-2025 годы, которая разработана в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2017 года № 3227 «О дополнительных мерах, связанных с развитием цитрусовых, чая и риса в Азербайджанской Республике».

Она направлена на стимулирование производства данного вида фруктов. Но, как подчеркивает В.Магеррамов, принять какой-то закон, программу мало, надо чтобы эти документы работали. Надо перенимать опыт других стран, готовить своих специалистов.

«В Азербайджане проблема не только с производством цитрусовых, но и многих других культур. Так, мы не можем до сих пор наладить производство зерновых, а также риса. В Лянкяранском экономическом районе есть все условия для того, чтобы выращивать отечественный качественный рис. Тем не менее, прилавки заполнены рисом из других стран. У нас пытаются изменить ситуацию, что-то делать, но не знают как, не хватает знаний»,-заявил он.

В Азербайджане прекрасный климат, подходящий для выращивания многих видов сельхозпродукции, и великолепная плодородная земля, и трудолюбивое население, говорит В.Магеррамов. Но тем, кто заняты в аграрном хозяйстве, в том числе в выращивании цитрусовых надо помочь. Для цитрусовых не нужна какая-то техника, тут главное – обучать фермеров как правильно проводить агротехнические мероприятия, нужны специальные тренинги.

По поводу же жалоб фермеров на слишком низкие цены на цитрусовые В.Магеррамов заявил:

«Как же так получается, что из других стран выгодно привозить на продажу цитрусовые, а в собственной стране их невыгодно выращивать и продавать? Проблема все в той же производительности, с одного гектара мы получаем меньше урожая, чем должны. Если ее значительно повысить, то производство станет рентабельным».