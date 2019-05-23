Плевок против ветра: пора разоблачений накануне финала Лиги Азиопы

Май 2019 года ознаменовался для жителей одного южного города невероятными открытиями. Благодаря тому, что финальный мат Лиги Азиопы по ногомячу было решено провести именно в этом южном городе, интерес к нему со стороны спортивных болельщиков со всего мира, зарубежных журналистов и даже политиков разного уровня вырос многоразово. Особенное любопытство проявили бритты. Это и неудивительно. Ведь в финале Лиги Азиопы играли две тамошние команды.

Игроком одной из которых был Лир Шекспирович Хитровян. Он был родом из страны, которая оккупировала часть земель одного южного города. Но, его главная особенность состояла в том, что Лир Шекспирович еще и оружие покупал для оккупантов, да и в гости к ним часто ездил. То есть, он прямо нарушал законы южного города. Да, ногомячист не играл в баскетбол, но он имел представление о том, что такое очко и даже обладал четким знанием о том, что оно может быть не из железа. Проще говоря, не решился Лир Шекспирович ехать в южный город. Он предпочел поиграть в политику. Такой он был — этот Хитровян!

Казалось бы, после того, как Лир Шекспирович публично ответил на мучивший его и не только его вопрос «быть или не быть» в финале Лиги Азиопы героическим отказом, данная тема должна была сойти со страниц прессы южного города. Но, не тут-то было! За дело взялись местные знатоки страны бриттов, которые с головой окунулись в дело озвучивания всех тягот жизни в данном государстве.

Собственно, это не было ноу-хау. Всего три-четыре десятка лет назад телеканалы одной, в итоге рухнувшей империи, практически ежедневно рассказывали о том, как неспокойно на берегах Потомака, сколь сложно живется трудящимся в капиталистических странах, как близки все они к краху. Каким-то волшебным образом, в итоге все эти страны загнивающего капитализма выжили и даже нашли в себе наглость процветать. А империи, журналисты которой предрекали им всем крах, уже не стало.

Жители южного города, впрочем, были крайне рады этому краху. Ибо, так они обрели свободу. Но, несложно себе представить, с каким изумлением южногородцы услышали теперь о том, что вернулись традиции рассказов об ужасах, творящихся в странах Запада. Тем не менее, так оно и было. Нет, на сей раз, не было слышно реплики парламентария из южного города, уверявшего всех в том, что президент страны прекрасных мадам и галантных месье, банально обнаглел.

Не было и кадров местного телеканала, который снял сюжет рядом с установленными во дворах одной европейской страны мусоросборочных пунктов, утверждая, что это дома бедствующих европейцев. На сей раз на сцену вышел большой эксперт в области замеров уровня преступности, который поведал миру о том, что в стране бриттов изнасилований, краж, прочих мерзостей во много раз больше на душу населения, чем в южном городе.

Данная информация, по мнению оратора, вроде как должна была представлять собой аналог «нашего ответа Керзону». Он, этот вышедший на арену борьбы за правду эксперт, как бы фыркал на бриттов. Мол, на себя посмотрите. Получился же в итоге плевок против ветра. Потому, что по странному стечению обстоятельств, это жители южного города, всеми правдами и неправдами хоть в качестве гомосексуалистов, хоть в роли жертвы политических репрессий, жаждали осесть в той самой стране бриттов, о зашкаливающем уровне преступности в которой так красиво рассказывал местный оратор. Правда, на такие мелочи можно было закрыть глаза. Главное — финал Лиги Азиопы приближался, да и Хитровяна на поле не будет…