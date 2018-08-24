«Плевать на УЕФА. Нет и не будет никого лучше, чем Месси»

Обозреватель авторитетной испанской газеты SPORT Хавьер Родригес Марсо в своем материале на страницах издания затронул тему не включения форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси в число кандидатов на премию лучшего игрока сезона-2017/2018 по версии УЕФА. Вот какие мысли были им изложены:

— Я не намерен никого убеждать. Мне все равно, что думают окружающие. Мне наплевать на безразличное решение, которое приняло жюри УЕФА, состоящее из великолепных тренеров и уважаемых журналистов. Они ошибаются. И я говорю это уверенно, поскольку я не являюсь тем, кто идет против системы: нет и не будет никого, кто сможет играть в футбол лучше, чем Лионель Месси.

Лео был лучшим игроком прошлого года, позапрошлого и тремя годами ранее тоже. И такая тенденция продолжается с тех пор, когда он впервые надел футбольные бутсы. Я призываю найти мне еще хотя бы одного игрока, которого можно было бы не то что поставить на один уровень с Месси, а хотя бы сравнивать с ним. Я буду долго ждать этого.

Конечно, он не выиграл чемпионат мира. И что? О результатах можем поговорить в другой день, но когда мы говорим о лучшем игроке, нет никаких сомнений: Месси — лучший. Он был им вчера, он является им сегодня, он будет им завтра, и он будет им всегда.

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