Пленум Конституционного суда Азербайджана принял решение о соответствии роспуска парламента Конституции

На состоявшемся сегодня заседании Пленума Конституционного суда Азербайджана был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии решения о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Конституции.
По итогам заседания Пленум Конституционного суда постановил, что решение о роспуске Милли Меджлиса соответствует Конституции страны.
Отметим, что председателем заседания был председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, секретарем заседания — Фараид Алиев.
Докладчиком на заседании выступил судья Рафаэль Гваладзе.
В производстве Конституционного суда участвовали нижеследующие стороны:
— представитель стороны, подавшей запрос – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана Гюндуз Керимов;
— представители отвечающей стороны — председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Али Гусейнли, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев.
Эксперт — доцент кафедры конституционного права юридического факультета Бакинского государственного университета, доктор философии по праву Насиб Шукюров.
Отметим, что 28 ноября Политсовет правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), составляющей большинство в парламенте, направил Милли Меджлису обращение о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, в связи с чем попросил созвать заседание.
В соответствии с частью III ст. 95 Конституции Азербайджана, Милли Меджлис полномочен обсуждать такие вопросы и принимать решение.
2 декабря Милли Меджлис вынес обращение на обсуждение и принял решение «Об обращении к Президенту Азербайджана о назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджана».
Президент Азербайджана направил в Конституционный суд запрос в связи с соответствием Конституции вопроса о роспуске парламента, указанного в обращении Милли Меджлиса.
Также 2 декабря на очередном заседании Палаты Конституционного суда был рассмотрен запрос Президента Азербайджана о соответствии роспуска Милли Меджлиса Конституции и вынесено постановление о принятии запроса к производству Пленума.(Trend)