Пленарное заседание саммита НАТО с участием лидером 29 стран альянса началось в Британии

Лидеры государств и правительств стран — членов НАТО собрались в среду на пленарное заседание. Встреча проводится в рамках саммита Североатлантического альянса, который проходит в тщательно охраняемом отеле Grove в графстве Хартфордшир в окрестностях Лондона.

«НАТО остается единственной платформой, позволяющей США и Европе на ежедневной основе дискутировать, принимать решения и предпринимать совместные действия, чтобы обеспечивать безопасность без малого одного миллиарда людей. Какими бы ни были наши противоречия, мы сохраним сплоченность вокруг нашей главной задачи — защищать друг друга. Один за всех, и все за одного», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, открывая заседание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая после Столтенберга на правах хозяева встречи, подчеркнул важность полного финансирования альянса, приведя в качестве примера Соединенное Королевство. «Мы тратим 2% ВВП на оборону и гордимся тем, что вносим самый большой вклад в программу повышения боеготовности НАТО среди всех европейских партнеров», — сказал Джонсон.

Хотя сам саммит заявлен как двухдневный, нынешняя пленарная сессия будет единственной в рамках встречи на высшем уровне и сравнительно недолгой. Согласно программе мероприятия, на рабочее заседание отведено всего три часа. Таким образом, на выступление за круглым столом у каждого из лидеров 29 стран альянса и генсека не более шести минут.