Плавучий космодром «Морской старт» перебазируют из США в РФ

Плавучий космодром «Морской старт» перебазируют из США в Россию. Пусковая платформа «Одиссей» уже подготовлена к транспортировке из Калифорнии на российский Дальний Восток, сообщило во вторник, 8 октября, РИА «Новости», сославшись на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

Согласно этим данным, с пусковой платформы демонтировали все американское и украинское оборудование. Для начала процесса перебазирования еще требуется разрешение Госдепартамента США.

Плавучий космодром планируется использовать для запуска ракеты «Союз-5 light», что невозможно, пока он находится в Соединенных Штатах. Местом нового базирования может стать порт в Большом Камне близ Владивостока.

Плавучий космодром «Морской старт», являющийся проектом международного консорциума Sea Launch Company (SLC), законсервирован после 36-го пуска в 2014 году в ходе украинского конфликта. В 2016 году его приобрела российская группа S7.

| 2019-10-08T13:18:45+00:00 8 октября 2019, 13:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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