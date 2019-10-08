Плавучий космодром «Морской старт» перебазируют из США в РФ

Плавучий космодром «Морской старт» перебазируют из США в Россию. Пусковая платформа «Одиссей» уже подготовлена к транспортировке из Калифорнии на российский Дальний Восток, сообщило во вторник, 8 октября, РИА «Новости», сославшись на источники в ракетно-космической промышленности и в правительстве.

Согласно этим данным, с пусковой платформы демонтировали все американское и украинское оборудование. Для начала процесса перебазирования еще требуется разрешение Госдепартамента США.

Плавучий космодром планируется использовать для запуска ракеты «Союз-5 light», что невозможно, пока он находится в Соединенных Штатах. Местом нового базирования может стать порт в Большом Камне близ Владивостока.

Плавучий космодром «Морской старт», являющийся проектом международного консорциума Sea Launch Company (SLC), законсервирован после 36-го пуска в 2014 году в ходе украинского конфликта. В 2016 году его приобрела российская группа S7.