Платежная система EasyPay может быть объявлена банкротом

Сегодня, восьмого октября, министерство по налогам Азербайджана объявило о заседании суда по признанию электронной платежной системы OOO EasyPay банкротом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на объявление пресс-службы министерства по налогам Азербайджана, судебное заседание по заявлению об объявлении банкротства ООО» Easypay » (должника) назначено Бакинским административно-экономическим судом № 2 на 22 октября 2019 года в 11:00. Имя истца не разглашается.

EasyPay – электронная платежная система, действующая на территории Азербайджана, и имеет одну из самых широких сетей платежных терминалов в Баку и регионах страны. На данный момент терминалы компании не принимают средства.

Также, как сообщалось ранее, некоторые банки уже обращались в суд из-за задолженности EasyPay.

| 2019-10-08T21:50:33+00:00 9 октября 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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