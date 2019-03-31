Плата за прогресс: людей с неврозами стало больше

Современный человек часто сталкивается с психотравмирующими факторами, способными выбить из колеи, вследствие чего могут возникнуть нервно-психические расстройства. Как рассказал # психолог Азад Исазаде, число людей, страдающих от них, растет во всем мире, в том числе в Азербайджане. По его словам, нередко невротические расстройства называют неврозами, хотя это понятие уже устарело.

Особенно часто им подвержены жители больших городов. Дело в том, что они вынуждены ежедневно сталкиваться с большим количеством людей, и порой у них нет времени побыть наедине с собой в тишине, просто отдохнуть. По словам психолога, причиной невроза может стать перенасыщение информацией, обычно негативного характера. Личные проблемы, сложности на работе, трудности с финансами – это тоже предпосылки для возникновения неврозов.

Как отметил наш собеседник, неврозы могут быть разными. Существует невроз усталости, панический, истерический неврозы и т.д. Также нередко встречается такая разновидность, как ипохондрия, при которой человек на нервной почве начинает чувствовать себя больным. Но обследование показывает, что у него с физическим здоровьем все в порядке.

Что касается депрессивного невроза, то специалист отмечает, что причиной появления может стать даже банальная простуда. Высокая температура, кашель, ломота в костях и т.д. способствуют плохому настроению, упадку сил. То есть он обычно возникает на фоне факторов, вызывающих дискомфорт или из-за острого, кратковременного стресса. А вот в случае с депрессивным синдромом все серьезнее, его причина обычно глубоко травмирующее событие.

«Депрессия имеет много лиц. Совсем не обязательно, что человек будет грустным и унылым, есть и так называемая «улыбающаяся» депрессия. На душе скребут кошки, но при этом внешне такие люди выглядят счастливыми, и кажется, что у них все хорошо», — говорит А.Исазаде.

Причиной для депрессии могут стать у пожилых возрастные изменения, а у молодых — эмоциональные проблемы, например, сложности на любовном фронте. Подростки нередко испытывают стресс и депрессию, столкнувшись с первыми взрослыми трудностями, так как не все из них готовы к тому, что мир будет испытывать их на прочность.

Стресс, по словам психолога, иногда даже полезен для иммунитета, это может быть своеобразной встряской для организма. К тому же, стрессовые факторы – не редкость, все зависит от силы стресса и от того, насколько к нему готов эмоциональный иммунитет.

«Одно и то же событие у одного вызовет улыбку, а у другого стресс, невроз. Приведу пример: идут ночью три человека, и на них бросается большая злая собака. У одного отнимаются ноги, и он не может заставить себя сделать хотя бы шаг, у второго «хватает» сердце, а третий спокойно поднимает с земли камень и бросает в собаку, заставляя ее отступить», — отметил специалист.

Некоторым даже нравится ставить себя в стрессовые условия, например, альпинистам, гонщикам. По словам А.Исазаде, существуют методики, позволяющие спокойно реагировать на возникающие сложности, речь, в частности, о стресс-менеджменте.

Нередко можно услышать об осенней и весенней депрессии. По мнению психолога, климатические условия действительно влияют на здоровье человека. Так, весной обостряются многие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония и т.д. в это время года организм, как и природа, просыпается, но одновременно просыпаются и дремавшие болячки. Ухудшение физического здоровья отрицательно сказывается на здоровье психическом.

«Осенью же, напротив, природа увядает. Дожди и серое небо способствуют меланхолии. Хотя есть и те, кому такая погода больше по душе, чем летняя жара. Все индивидуально», — считает он.

А.Исазаде отметил, что депрессивные состояния чаще бывают у жителей северных стран из-за малого количества солнечных дней и из-за того, что там больше делается ставка на индивидуализм, и в сложной ситуации человек может рассчитывать только на себя. Одна из наиболее частых причин подавленности — одиночество.

«В восточных странах, в том числе в Азербайджане, как правило, родственники тесно общаются между собой. Потому в любой ситуации человеку есть к кому обратиться. Скажем, по поводу любовной истории можно поговорить с двоюродной сестрой, финансовые проблемы обсудить с дядей, а если кто-то угрожает — пожаловаться брату. Такая модель не позволяет остаться с бедой один на один», — подчеркнул он.

По его словам, даже если взять такое печальное событие как смерть кого-то из близких, то другие родственники всегда находятся рядом, разговаривают, отвлекают от грустных мыслей. В радостные моменты также вся семья рядом и помогает, чем может. Впрочем, в последнее время в крупных городах страны, в первую очередь, в Баку все больше жителей чувствуют себя одинокими. В этом, как говорит психолог, виновата урбанизация. Семьи становятся все меньше, родственники живут в разных частях города. У каждого своя жизнь, свои заботы, и приезжать, скажем, из Хырдалана в Гюнешли довольно утомительно. Потому встречи происходят намного реже, чем раньше.

Как бороться с неврозами и депрессией? В интернете чаще всего можно прочитать о том, что помогают занятия спортом, употребление шоколада и крепкий сон. Но, по словам А.Исазаде, универсального рецепта нет, кому-то это может помочь, кому-то навредить.

«В целом, физические нагрузки благотворно влияют на нервную систему, но, во-первых, надо знать меру, а во-вторых, занятия спортом должны приносить удовольствие. Может быть, вам не нравится бегать, но вы с удовольствием пойдете в бассейн и поплаваете. Шоколад считается натуральным антидепрессантом, но злоупотребление сладким может стать причиной лишнего веса. Кто-то ищет спасения в алкоголе, курении, но это только усугубит ситуацию», — отметил эксперт.

Женщинам, как говорит А.Исазаде, нередко помогает шоппинг. Но и тут важно не увлечься, а то можно потратить все средства.

Он посоветовал при неврозах разного характера обращаться к психологам, так как иногда всего одна встреча помогает расставить все по своим местам:

«В нашем обществе привыкли плохо слушать собеседников, перебивать их, и человеку в таких условиях трудно высказаться, хотя есть потребность в этом. Психолог же обязательно даст возможность высказаться, выслушает и направит, при этом, не давая конкретных советов. Задача психолога помочь пациенту найти решение самому»