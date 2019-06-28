Плата за нетрезвость: нужна ли конфискация машин у пьяных водителей?

Садиться в состоянии алкогольного опьянения за руль категорически нельзя. Это известно всем, но некоторые водители данное правило игнорируют. Они надеются на авось, а дело часто заканчивается ДТП, в которых могут пострадать не только сами виновники, но и пешеходы, а также другие водители.

Чтобы бороться с нетрезвыми водителями в соседней России предложили законодательно закрепить возможность конфискации машин у водителей, совершивших ДТП в состоянии опьянения. При этом владелец получит право подавать регрессный иск к человеку, из-за действий которого ее конфисковали. Такая мера коснется тех, кто управлял машиной по доверенности.

Как рассказал # председатель неправительственной организации «Помощь в образовании водителей» Фазиль Мамедов, в нашей стране за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрено наказание в виде лишения права вождения сроком до года, а также штраф от 400 до 600 манатов. Он отметил, что наказание должно назначаться, в частности, с учетом того, совершал ли человек ранее такое правонарушение, насколько он законопослушен. Но, по словам эксперта, наказание в виде лишения прав, не особо эффективно.

«Сегодня у водителя отберут права, а завтра он может сесть за руль без прав, и может быть, кто-то пострадает в результате его действий. Порядка 35% дорожных нарушений совершается водителями, находящимися в нетрезвом состоянии . Так что предложение отбирать авто у тех, кто уже совершил ДТП в пьяном виде, не такая уж плохая идея, ведь если у человека нет транспортного средства, он точно не причинит вреда ни себе, ни другим на дороге. Возможно, стоит один раз наказать очень жестко, чтобы следующего раза не было. Наказание должно соответствовать нарушению»,– сказал он.

В России некоторые эксперты отрицательно восприняли идею о конфискации, посчитав, что подобное может привести к злоупотреблениям со стороны дорожной полиции. Но, по словам Ф.Мамедова, если думать о коррупционной составляющей, то можно вообще ничего не делать.

«Это неверный подход. Надо стараться, чтобы коррупция была искоренена, и тогда не будет повода для негативных мыслей. Тем более что пока суд не постановит, что делать с машиной, ее никто не имеет права трогать и уж тем более продавать. Если же будет принято в судебном порядке решение о ее конфискации, то полученные от продажи деньги будут поступать в госбюджет, как это происходит с штрафами».

Сложно сказать, как говорит председатель НПО, сколько водителей в нашей стране садится пьяными за руль, но уж точно больше, чем их числится в официальной статистике, ведь не все случаи фиксируются. Сейчас многие все же предпочитают не садиться пьяными за руль, зная, что это может влететь им в копеечку. У некоторых машина — средство дохода, так что лишиться прав для них хуже штрафа. Проще и дешевле воспользоваться услугой «трезвый водитель».

«За сколько часов до вождения можно пить алкоголь,– отмечает Ф.Мамедов, –зависит во многом от особенностей организма, от метаболизма, веса тела. У кого-то через пару часов после бокала вина, уже не будет алкоголя в крови, у кого-то его уровень превысит допустимую норму. Разрешенная норма алкоголя в крови в нашей стране 0,3 промилле. Так что если человек выпил кружку пива и через час сел за руль, он уже может оказаться нарушителем. Нужно прививать людям культуру питья и общественное сознание. Если человек употребил алкоголь, он может не отреагировать так, как нужно на дороге».

Кстати, на днях Главное управление полиции города Баку провело рейды против нетрезвых водителей. В ходе проведенных мероприятий было задержано более 10 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии. Двое из них – иностранцы.

Ф.Мамедов отметил, что не понимает смысла рейдов:

«Есть закон о дорожном движении, согласно которому полицейский может попросить человека пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, только если от него исходит запах алкоголя, и если он неадекватно ведет себя на дороге. Например, остановили водителя по другому нарушению, а в процессе общения, полицейские поняли, что он не трезвый — расширены зрачки, заплетается язык во время разговора. Тогда они имеют право потребовать пройти проверку алкотестером, а вот если водителя остановят просто потому что дорожная полиция проводит рейд, он имеет полное право отказаться от проверки. Существует презумпция невиновности».

Рейды – это кампания, а профилактическая работа по дорожной безопасности, по словам Ф.Мамедова, должна вестись постоянно, причем как с водителями, так и с дорожными полицейскими.

Дорожные полицейские должны не пополнять бюджет, а предотвращать нарушения, говорит он. Надо создавать полиции условия, при которых выгоднее будет не пытаться оштрафовать как можно больше человек, а делать так, чтобы на участках была меньшая аварийность.

Что касается социальных роликов как средства профилактики, то, как убежден эксперт, на алкоголиков они не подействуют.

«Алкоголизм – это болезнь, которую надо лечить, тут ролики бессильны. А вот на тех, кто пьет спиртное время от времени видео, демонстрирующие страшные ДТП, произошедшие в результате действий пьяных водителей, могут произвести психологический эффект. Такие ролики нужно показывать и в автошколах»,– говорит Ф.Мамедов.