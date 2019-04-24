Планов по передаче С-400 Азербайджану и Катару у Турции нет

Анкара не имеет намерений передавать поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану, заявил РИА Новости глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее о возможной передачей Анкарой С-400 Катару и Азербайджану писали турецкие СМИ.

«Речь не идет о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане. Подобный вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу. Мы заключили соглашение с Россией, и сейчас обговариваем сроки поставок. Если Россия решит продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников. Тем более, что эти страны поддерживают хорошие отношения», — сказал Чавушоглу.