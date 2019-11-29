Планируется построить на территории грязевых вулканов Гобустана туристический комплекс

В следующем году планируется создание крупного туристического комплекса у грязевых вулканов в Гобустанском районе.

Как сообщает Report, об этом заявил глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите — 2019 в Баку.

По его словам, в комплексе туристы будут получать подробную информацию о грязевых вулканах.

«Кроме того, комплекс будет предоставлять различные услуги туристам. Сегодня территория вокруг грязевых вулканов неблагоустроена и управляется бессистемно. Для устранения проблем и возникла необходимость в строительстве такого комплекса, проектные работы уже завершены», — сказал он.