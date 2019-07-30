Плахотнюк заявил о полном захвате Молдовы Россией и сложил с себя полномочия депутата парламента

Парламент Молдовы единогласно утвердил отказ от депутатского мандата покинувшего пост бывшего председателя Демократической партии Владимира Плахотнюка. Уехавший в июне из страны олигарх направил во вторник депутатам заявление о сложении полномочий.

Он мотивировал отказ от мандата утверждением о том, что «Молдова оказалась под контролем России», а вступивший в коалицию с поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов Республики Молдова проевропейский блок Acum («Сейчас») «помог этому процессу».

«В условиях полного захвата Республики Молдова Российской Федерацией следует ожидать полную деградацию системы юстиции, злоупотребления, политизированные решения судов в пользу определенных группировок, которые действуют против интересов Молдовы. В этой ситуации я не желаю участвовать никоим образом в работе госучреждений, и объявляю о сложении депутатского мандата», — написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.