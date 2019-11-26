PKK вовлечена в незаконный оборот наркотиков в Европе

Террористическая организация PKK вовлечена в незаконный оборот наркотиков в Европе. Об этом говорится в антинаркотическом докладе Евросоюза за 2019 год, подготовленном Европейским мониторинговым центром по наркомании и наркотикам (EMCDDA) и Европолом, сообщает Агентство Анадолу.

Европейцы ежегодно тратят на наркотики не менее 30 миллиардов евро, говорится в докладе.

«Это делает рынок наркотиков важным источником дохода организованной преступности в ЕС», — говорится в документе.

PKK, входящая с 2002 года в список террористических организаций ЕС, вовлечена в организованную преступность и занимается незаконным оборотом наркотиков на территории Евросоюза, подчеркивается в докладе.

В предыдущих докладах Европола говорилось, что ежегодные доходы PKK от наркоторговли составляют от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

В докладе говорится, что балканский маршрут по-прежнему является основным для поставок героина в ЕС.

«Поэтому Турция продолжает играть ключевую роль в предотвращении поставок героина на рынки ЕС», — отмечается в документе.