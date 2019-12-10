Пит Фрейтс, вдохновивший Ice Bucket Challenge скончался

Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, страдавший от бокового амиотрофического склероза и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge умер на 35-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Бостонского колледжа.

В заявлении на сайте говорится, что Фрейтс вдохновил много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости.

Кампания Ice Bucket Challenge стала популярна в 2014 году. По правилам флешмоба, участники должны были облиться ведром ледяной воды, а затем перечислить $10 в фонд ALS Association, передав эстафету еще троим людям. Цель флешмоба — повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс, и финансирование фондов, направленных на изучение данного заболевания, которое является неизлечимым. (gazeta.ru)