Пит Фрейтс, вдохновивший Ice Bucket Challenge скончался

Бывший американский бейсболист Пит Фрейтс, страдавший от бокового амиотрофического склероза и вдохновивший флешмоб Ice Bucket Challenge умер на 35-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте Бостонского колледжа.

В заявлении на сайте говорится, что Фрейтс вдохновил много людей по всему миру, которые черпали силу в его смелости и стойкости.

Кампания Ice Bucket Challenge стала популярна в 2014 году. По правилам флешмоба, участники должны были облиться ведром ледяной воды, а затем перечислить $10 в фонд ALS Association, передав эстафету еще троим людям. Цель флешмоба — повышение осведомленности о болезни, которой страдал Фрейтс, и финансирование фондов, направленных на изучение данного заболевания, которое является неизлечимым. (gazeta.ru)

| 2019-12-10T01:09:27+00:00 10 декабря 2019, 06:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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