Пит Буттиджич вышел на первое место в Айове

В Айове выявился новый лидер в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии: мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич с уверенным отрывом опережает соперников в штате, где пройдут первые кокусы, сообщает Голос Америки.

По данным нового опроса CNN, Буттиджича готовы поддержать 25 процентов жителей Айовы, которые собираются принять участие в демократических праймериз. По сравнению с сентябрьским опросом CNN/DMR его показатель вырос на 16 процентов.

Второе место в Айове занимает сенатор Элизабет Уоррен, набравшая 16 процентов, а третье делят бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, набравшие по 15 процентов. С сентября Уоррен потеряла 6 процентов, а Байден – 5, в то время как Сандерс поднялся на 4 процента.

Из остальных претендентов двузначных показателей никто не достиг.

Буттиджич в последнее время вкладывал много сил и денег в предвыборную кампанию в Айове, в том числе выступил на крупнейшем мероприятии Демократической партии в этом году, которое прошло в Де-Мойне.

Показатели Буттиджича выросли равномерно в разных демографических группах.