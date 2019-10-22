Письмо Трампа Эрдогану войдет в анналы современной практики, заявил Песков

Письмо президента США Дональда Трампа турецкому лидеру Тайипу Эрдогану по поводу военной операции Анкары в Сирии войдет в анналы «модернистской дипломатической практики», уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, направил письмо Эрдогану с просьбой «не валять дурака» и «не подводить весь мир» военной операцией в САР.

«Письмо Трампа вообще уникально, это, наверное, войдет в анналы современной, скажем так, модернистской дипломатической практики», — заявил Песков в эфире «Первого канала». (РИА Новости)