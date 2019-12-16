Письмо послано. Что там дальше по сценарию?

Азербайджанская община Нагорного Карабаха предприняла несколько неожиданный шаг. Хотя, в определенном смысле он соответствует тенденциям последнего времени. В адрес всего депутатского состава Европарламента было отправлено публичное письмо-обращение, на тональность которого успели обратить внимание уже и в Ереване.

Как говорится в сообщении организации, в письме члены общины выразили уверенность, что депутаты Европарламента примут категоричные решения и займут справедливую позицию для восстановления и защиты прав азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и возвращения их на родные земли.

«Мы надеемся увидеть, как вы демонстрируете непоколебимую волю в деле защиты прав человека в отношении страдающих от военной агрессии Армении азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Мы – насильно изгнанные из родного Нагорного Карабаха и прилегающих районов и подвергшиеся этнической чистке люди», — говорится в послании.

В нем также отмечается, что права человека универсальны и не могут быть выборочно реализованы: «У нас есть право вернуться на родину, вернуть наше имущество, которого нас лишили, с достоинством жить в нашей стране, не опасаясь быть убитыми или подвергнутыми этнической чистке».

Кроме того, в обращении к депутатам Европарламента подчеркивается намерение азербайджанской общины Нагорного Карабаха «жить мирно вместе с армянской общиной в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана». С этой точки зрения в организации уверены, что прямой диалог между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха поможет создать возможность для будущего мира и процветания.

«В то же время это внесет вклад в справедливое решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права», — отмечается в письме.

Самый интересный момент этого письма — готовность вернуться и жить в мире с соседями-армянами. А также желание наладить прямой диалог между общинами. О чем это свидетельствует? О том, что наши власти пришли к мысли о возможности (или даже, необходимости) поделиться правом на ведение переговоров с армянской стороной? Недавние взаимные визиты журналистов, теперь это заявление, а следом, глядишь, восстановятся прямые контакты и между миротворческими НПО Армении и Азербайджана.

Раньше до прямых устойчивых контактов между самими общинами Карабаха не доходило, но вот длительное сотрудничество между армянским и азербайджанским гражданским обществом было, и даже вызывало раздражение властей то в Баку, то в Ереване. В конце концов, азербайджанская власть фактически положила конец большинству таких контактов между НПО.

И вот теперь, похоже, ситуация меняется. Но почему, и взамен чего? Что это, в конце концов, даст на практике? Возможно, инициативы последнего времени — это выражение нового этапа в деятельности Минской группы ОБСЕ. И при самом благоприятном исходе (в условиях несопротивления этому госорганов), контакты между общинами Нагорного Карабаха могут в какой-то мере снизить напряжение в двух странах, обществах, довести их до общих взглядов при решении тех или иных вопросов будущего совместного существования. Но можно ли этим путем прийти к согласию по самому принципиальному и болезненному вопросу – о статусе этой земли? Ведь по сей день азербайджанцы не видят НК вне Азербайджанской Республики, а армяне видят его только не в границах нашей страны. И как может выглядеть согласие по этому вопросу?

На эти новшества обращают внимание и армяне, причем интерпретируют они их через призму своих внутриполитических противоречий.

В минувшую субботу представители внепарламентских политических сил Армении собрались в Ереване и провели обсуждения, в том числе, и по обращению азербайджанской общины НК.

Основатель оппозиционной общественной организации «Адеквад», блогер Артур Даниелян отметил, что премьер-министр Никол Пашинян «дал добро» на участие в переговорах представителей беженцев из азербайджанской общины Карабаха. «Это дает нам повод предположить, что идут процессы, которые власти всячески скрывают от общественности и вводят граждан в заблуждение при помощи различных медиаманипуляций», — сказал он.

Будучи оппозиционером, Даниелян считает, что цель правящей политической силы состоит в том, чтобы согласиться на «неприемлемые, антиармянские» решения по карабахскому конфликту. По его словам, к этому процессу вела долгая подготовка с иностранным финансированием, в том числе и СМИ.

А зампредседателя Республиканской партии (Кочаряна-Саргсяна) Армен Ашотян выразил скепсис относительно того, что действующая власть осуществляет подобные действия преднамеренно, но уточнил, что постепенно его сомнения начинают рассеиваться.

По его словам, смысл письма азербайджанской общины в следующем: несмотря на то, что армяне нас убивали, громили, мы все равно хотим подружиться с ними, вновь построить мир, простить их, вот, мол, помогите нам в вопросе правильного общения с армянской общиной.

Ашотян назвал это письмо важным политическим месседжем: «Это письмо говорит о том, что меняется повестка по части сопредседателей и международных организаций».

В целом, очевидно, что и армян раздражает некая напускная таинственность вокруг этих инициатив последнего времени. Кто именно стоит за ними? На каких условиях согласились на них Баку и Ереван? Эти вопросы занимают всех думающих людей по обе стороны линии оккупации. А ответов все нет.