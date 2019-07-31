Письмо члена Президиума Коллегии Адвокатов Мухтара Мустафаева в редакцию «Зеркало»»

20 июля 2019 года в # была опубликована статья под заголовком «Независимых адвокатов будет еще меньше».

31 июля в редакцию поступило письмо от члена Президиума Коллегии Адвокатов Мухтара Мустафаева, в котором адвокат выражает несогласие с некоторыми пунктами публикации. Приводим текст письма полностью, сохранив орфографию, пунктуацию и стиль автора.

Главному редактору газеты «Зеркало» господину Эльчину Шыхлинскому

Корреспонденту газеты «Зеркало» господину Рашаду Рустамову

Уважаемый главный редактор!

Уважаемый корреспондент!

В выпуске газеты «Зеркало» от 20 июля 2019 года была опубликована статья под заголовком «Независимых адвокатов будет еще меньше».

В указанной статье адвокаты Эльчин Садыхов и Агиль Лаидж в ответе на мой комментарий относительно прекращения индивидуальной деятельности некоторых адвокатов заявили, что индивидуальная деятельность адвоката не может быть прекращена без его согласия.

В связи с этим, в первую очередь, хочу отметить, что в статье размещено фото старого офиса Коллегии Адвокатов. Всем известно, что старое здание Коллегии Адвокатов не отвечало требованиям и для функционирования других структур Коллегии Адвокатов осуществляет свою деятельность в новом современном здании. Журналист мог бы отыскать на интернет-странице Коллегии фото нового здания и разместить его. Мы не отрицаем право автора статьи на размещение фото старого здания Коллегии Адвокатов. Однако, это преследует цель подстрочного намека на функционирования Коллегии Адвокатов «по-старому». Мы не согласны с этим подстрочным намеком.

А суждения Эльчина Садыхова и Агиля Лаиджа о том, что адвокат не обязан осуществлять свою деятельность по месту регистрации, не выдерживают элементарной критики.

Всем известно, что согласно статье 11 Закона Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» Президиум Коллегии Адвокатов «составляет график дежурств адвокатов, оказывающих юридическую помощь за счет государства, и представляет в места временного содержания».

Согласно части II статьи 20 того же Закона, дежурный адвокат оказывающий за счет государства юридическую помощь задержанному лицу, материальное положение которого не позволяет нанять адвоката за свой счет, не имеет права отказаться от исполнения своих обязанностей.

По этой причине Эльчин Садыхов, Агиль Лаидж и все прочие адвокаты несут обязанность быть дежурным адвокатом по месту регистрации. А особого «indulgentia» (освобождения) от обязанности быть дежурным адвокатом им не предоставлено. Наряду с этим, адвокаты, сменив место регистрации в качестве адвоката, могут осуществлять постоянную деятельность на других территориях. Для этого они должны обратиться с заявлением в Президиум Коллегии Адвокатов.

А адвокат Агиль Лаидж, не соглашаясь с моими доводами, дополнительно заявляет, что якобы, точная сумма страхового взноса по сегодняшний день не установлена.

Хотя, согласно части II статьи 16 «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «В случае если в результате допущенного адвокатом правонарушения имуществу защищаемого или представляемого им лица непосредственно будет нанесен ущерб, адвокат несет за это материальную ответственность. С целью дачи гарантий ответственности перед защищаемыми и представляемыми лицами создается страховочный банковский счет адвокатов. Каждый адвокат каждый месяц переводит на этот счет 2 процента своего месячного дохода.»

А в ответ на суждения Эльчина Садыхова и Агиля Лаиджа о том, что Президиум не вправе отменять принятое им самим решение о выдаче адвокату разрешение осуществлять деятельность на индивидуальной основе, сообщаю, что Президиум Коллегии Адвокатов выступает исходя из принципа jura eodem modo destituuntur quo constituuntur — законы отменяются таким же способом, каким они вводятся в действие (орган, предоставивший полномочия, вправе отменять их).

А что касается суждения моего друга адвоката Фуада Агаева о том, что данное решение является проявлением «кампанейщицы большевистских времен», полагаю, что если бы он был точно проинформирован автором статьи о нарушениях, допущенных адвокатами, он не допустил бы такого комментария.

Что касается суждения о том, что адвокаты, осуществляющие индивидуальную деятельность, более независимы, чем адвокаты, работающие в адвокатских бюро.ю следует отметить, что и данное суждение не выдерживает элементарной критики.

К примеру, Фуад Агаев работает в 13-ом, а Осман Кязымов — в 16-ом Адвокатском бюро. В бюро они осуществляют независимую деятельность, и никто не вправе вмешиваться в их деятельность.

Относительно позиции других юристов, хочу отметить, что их позиция ничем не обоснована и опровергается вышеизложенными доводами, поэтому не вижу необходимости комментировать их мнения.

В заключении хочу отметить, что erare humanum est, stultum est in errore perseverare — человеку свойственно ошибаться, не мудро — упорствовать в ошибке.

Полагаю, что такая авторитетная газета как «Зеркало», обеспечит мое право дачи опровержения, закрепленное в статье 44 Закона «О средствах массовой информации».

С уважением,

Мухтар Мустафаев

Член Президиума Коллегии Адвокатов

Азербайджанской Республики