Писатели и журналисты выступили в защиту профессора ВШЭ Гусейнова

Члены ассоциации «Свободное слово», среди которых писатели, переводчики, поэты и журналисты, выступили с открытым письмом в поддержку профессора факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, который высказал негативные оценки в адрес россиян и русского языка. Соответствующее письмо разместили на сайте организации.

Члены ассоциации выразили беспокойство относительно репутационных потерь, которые несет сегодня ВШЭ из-за решения комиссии Ученого совета по академической этике.

«Но еще большее беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы — покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться — станут повсеместными в наших современных политических реалиях», — сказано в письме.

Среди подписавших обращение — около 70 человек — членов ведущей мониторинг ситуации со свободой слова в России ассоциации.

Они сравнили происходящее вокруг Гусейнова с политическими судебными процессами 1920-30-х годов против советской интеллигенции.

Кроме того, авторы письма также выразили надежду, что ученые сохранят право на публичные высказывания. (gazeta.ru)