Писатель Тугел стал вторым кандидатом на выборах президента Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана в пятницу приняла постановление о регистрации кандидатом в президенты на предстоящих 9 июня выборах писателя Садыбека Тугела, передает РИА Новости.

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева первым кандидатом на выборах президента.

Как отметил член ЦИК Бахыт Мельдешов, все документы, необходимые для регистрации Тугела кандидатом на предстоящих выборах, предоставлены в ЦИК и полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

В апреле Тугел подтвердил свободное владение государственным языком и был признан Центральной избирательной комиссией соответствующим требованиям, предъявляемым к кандидату в президенты Казахстана.

Кандидатом в президенты 64-летнего Тугела выдвинуло республиканское общественное объединение «Улы Дала Кырандары» (Орлы великой степи).