Пираты похитили шестерых туристов в Гвинейском заливе

Пираты 1 января похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне.
Информация об этом следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.
Сообщается, что на борту судна MSC MANDY (флаг Панамы) находились 24 члена экипажа, в том числе и 23 гражданина России, один гражданин Украины.
На борт ворвались семь-девять человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.
Отмечается, что через два часа бандиты покинули судно, похитив шестерых членов экипажа, все — граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых и пострадавших нет.
Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.
В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.