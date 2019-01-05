Пираты похитили шестерых туристов в Гвинейском заливе

Пираты 1 января похитили шестерых членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе, все похищенные — россияне.

Информация об этом следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных спасательно-координационного центра Росморречфлота.

Сообщается, что на борту судна MSC MANDY (флаг Панамы) находились 24 члена экипажа, в том числе и 23 гражданина России, один гражданин Украины.

На борт ворвались семь-девять человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием. Пираты начали грабить экипаж.

Отмечается, что через два часа бандиты покинули судно, похитив шестерых членов экипажа, все — граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, третий помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых и пострадавших нет.

Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине.

В настоящий момент, согласно данным портала Marinetraffic, MSC Mandy стоит на якоре в Гвинейском заливе.

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