Пилоты разбившегося Boeing действовали согласно инструкциям производителя

Пилоты самолета авиакомпании «Ethiopian Airlines», разбившегося 10 марта при выполнении рейса Аддис-Абеба-Найроби, выполнили все инструкции компании-производителя (Boeing), сообщил министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

По словам министра, несмотря на все усилия, пилотам не удалось вернуть контроль над воздушным судном.

На борту разбившегося самолета Boeing 737-8 MAX находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Авиакатастрофа унесла жизни граждан 35 стран, в том числе Кении, Канады, Эфиопии, России, Китая, США, Великобритании, Франции, Индии, Словакии, Австрии, Швеции, Марокко, Испании, Польши, Израиля и других.

В ООН сообщили, что в результате крушения самолета погибли находившиеся на борту 19 сотрудников всемирной организации.