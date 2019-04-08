Пилоты бумажных самолетов из Баку едут в Австрию

Лучшие модели бумажных самолетов летают в небе над Баку. И это – не просто детское развлечение, это — финальный этап одного из самых веселых и креативных конкурсов среди студентов – Red Bull Paper Wings.

Впервые конкурс по бумажным самолетам состоялся в 2006 году. Во вторых соревнованиях, состоявшихся в 2009 году, приняли участие представители почти 100 стран. В этом году Red Bull Paper Wings проводится уже в пятый раз.

Как сообщает #, в финале участвовали победители классификационных этапов, проведенных в Национальной Академии Авиации, Азербайджанском Государственном Университете Архитектуры и Строительства, Университете АДА и Азербайджанском Техническом Университете.

В общем, в классификационных этапах приняли участие более 400 студентов. Но лишь 16 из них получили путевки в финал.

Состязания проходят азартно и весело. Задача «пилотов» — сконструировать надежный самолет при помощи бумаги, показать свое изобретение в действии. Важно подойти к этому процессу не только с технической, но и творческой стороны. Выступление каждого финалиста проходит под музыку и аплодисменты группы поддержки.

Соревнования прошли в трех категориях: длина полета, длительность полета и аэробатика. Для участия в последней категории необходимо было снять на видео представление своих самолетов и поделиться в социальной сети Инстаграм. А уже во время финала члены жюри, оценив шоу и выступления участников вживую, вынесли свой вердикт.

В этом году находчивость и изобретательность участников Red Bull Paper Wings оценивали исполнительный директор СМСОА Фаиг Мамедов и мастер спорта по авиамодельному спорту Парвиз Агаев.

Победителем категории «Аэробатика» стал Рахман Алиев, лучший результат длины полета показал Руслан Мамедов – 36 метров, а победителем в номинации «Длительность полета» стал Хошбахт Абдурахманов. Его самолет продержался в воздухе 7, 78 секунд.

Все три победители представят Азербайджан на мировом финале Red Bull Paper Wings – 2019, который пройдет 16-19 мая в Зальцбурге (Австрия), в знаменитом «Ангаре — 7».

«Ангар – 7» создан Дитрихом Матешицом, австрийским миллионером, владельцем компании Red Bull, для хранения своей частной коллекции летательных аппаратов и является музеем, выставочной площадкой, территорией обмена мнениями, а также рестораном и кафе. В помещении, расположенном на территории аэропорта Зальцбурга, собрана крупнейшая частная коллекция раритетных самолетов и вертолетов в Европе, а также предметов искусства, архитектуры, посвященных теме авиации.

«Ангар – 7» сам по себе является настоящим произведением искусства — он состоит из изогнутых металлических перекрытий, которые поддерживают стеклянный свод.