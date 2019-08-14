Пилот сбитого в Идлибе сирийского истребителя был захвачен в плен

Боевики вооруженной оппозиции утверждают, что подбили в среду истребитель сирийских ВВС Су-22, который рухнул между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа в провинции Идлиб. Как сообщила телестанция Al Arabiya, сирийский летчик успел катапультироваться, но попал в плен к террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра», информирует ТАСС.

Самолет был подбит, когда совершал атаку на позиции бандформирований, обороняющихся в Хан-Шейхуне. На этот город, который расположен на стратегическом шоссе Хама — Алеппо, наступают сейчас правительственные силы.

| 2019-08-14T22:14:35+00:00 14 августа 2019, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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