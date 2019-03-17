Пилот Mercedes Боттас выиграл Гран-при Австралии

Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас выиграл первый этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австралии. Вторым в Мельбурне финишировал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Toro Rosso Дании Квят пришел 10-м. Его партнер по команде таец Александер Албон стал 14-м

Боттас лидирует после первого этапа в общем зачете с 26 очками, у Хэмилтона 18 очков, у Ферстаппен — 15.

Накануне британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выигралквалификацию стартового этапа чемпионата мира «Формулы-1». По итогам квалификации, он в восьмой раз на одной трассе занял наиболее выгодную позицию (pole-position). Валттери Боттас стал вторым в сетке воскресной гонки.

Следующий этап пройдет в Бахрейне с 29 по 31 марта.