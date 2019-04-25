Пилот Ferrari: Трасса в Баку уникальная, нигде в мире нет ничего подобного

Считанные дни остаются до финала Гран При Азербайджана. Многочисленные болельщики Формулы 1 ждут от Баку яркого зрелища и интригу. Пилоты признаются, что им не терпится поскорее выйти на старт.

Что думают о нашем треке звезды Формулы 1, какие повороты считают самыми опасными и почему в один голос заявляют о том, что трасса в Баку – это не место для ошибок?

Победитель Гран-при Азербайджана 2017 года в составе команды Red Bull Racing Даниэль Риккардо, ныне – дебютант Renault:

«В Баку особенная трасса – совсем не такая, как на других уличных Гран При – и много мест, где можно обгонять. Мои гонки в Баку всегда получались интересными – от невероятных успехов, как неожиданная победа в 2017, до полной неудачи, как в прошлом году.

В 2017 году гонка напоминала скорее сражение на картодроме. В тот день все мы вновь почувствовали себя детьми. Некоторые элементы этой трассы стоило бы использовать на новых автодромах. Длинная извилистая прямая позволяет обгонять и заставляет нас настраивать машины на меньшую прижимную силу, чем хотелось бы», — говорит пилот в интервью F1news.ru.

«Главная сложность бакинской трассы — торможения. Нужно решиться тормозить максимально поздно, особенно перед первым и третьим поворотами после прямых», — считает австралиец, отмечая, что из-за поздних торможений приходится постоянно атаковать на пределе, что не оставляет места для ошибок.

Напомним, что прошлогодний Гран При Азербайджана закончился для Red Bull Racing двойным сходом после столкновения напарников.

А вот, собственно, и мнение уже экс напарника Риккардо Макса Ферстаппена:

«В Баку интересная гонка, ведь обычно на городской трассе стараешься настроить машину на высокий уровень прижимной силы, но из-за длинных прямых приходится идти на компромисс. В итоге машине не хватает сцепления, и она скользит на поворотах.

Около башни в старом городе очень узкий отрезок, но он красиво выглядит на фотографиях. Благодаря длинной прямой и зоне DRS в Баку можно обгонять, уик-энд получается интересным – там всегда много всего происходит. Надеюсь, в этом году нас вновь ждет отличная гонка».

Новичок Red Bull Racing Пьер Гасли:

«Я рад любому гоночному уик-энду, с нетерпением жду четвертого Гран При сезона и возвращения в Европу. В Баку городская трасса, где нет права на ошибку – выступать там непросто, но мы чувствуем приятный выплеск адреналина. Трасса – интересная и техничная, с многочисленными поворотами и самой длинной прямой в календаре, где можно обгонять – эта гонка всегда получается невероятно интересной».

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель:

«На этой шестикилометровой трассе есть прямой отрезок длиной 2,2 км, самый протяженный в календаре, где мы разгоняемся до 360 км/ч, после чего следует интенсивное торможение перед медленным левым 1-м поворотом.

Ширина трассы в районе крутого подъема, что идет вдоль стен старого города, лишь семь метров, и машинам Формулы 1 там очень узко – словно ты должен продеть нитку в игольное ушко. Две машины там не помещаются, поэтому как-то приходится договариваться, кто проедет первым!

В Баку довольно сложно определиться с углом атаки крыльев, чтобы машина хорошо держала трассу на медленных поворотах, но при этом была достаточно быстра на прямых, где долгое время мы едем на полном газу. Найти правильный компромисс непросто».

Шарль Леклер, дебютант Ф1 в составе Ferrari:

«Азербайджан – одна из моих любимых трасс, мне она просто нравится, и там я всегда хорошо выступал, выиграл гонку и поднялся на подиум в Формуле 2, а в прошлом году заработал первые очки в Формуле 1. Мне всегда нравится там пилотировать, особенно на той части трассы, которая идет вдоль крепостной стены, где все эти узкие повороты.

Трасса уникальная, нигде в мире нет ничего подобного. И правило там довольно простое: никогда не терять концентрации, иначе при первой же ошибке врежешься в ограждения. В Баку от гонщика требуется проявить все его мастерство, но мне уже хочется поскорее выйти на старт».