Пикет не в том месте

Они что, Лермонтова не читали? Писал же классик: «Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно». А классиков нужно не только почитать, но и почитывать. И тогда, снизится риск превратиться в участника поистине нелепого действа, сродни тому, что произошло в понедельник в Баку, перед посольством Нидерландов в Азербайджане. Почему нелепого? Да потому, что имел место пикет против судейства нидерландского арбитра Денниса Хиглера в отборочном матче Евро-2020 Венгрия — Азербайджан (1:0).

Да, судья совершил ошибку, которая сказалась на итоге матча. Но это футбол и в этой игре нередки судейские ошибки. Порой, просто невероятные. Достаточно вспомнить чемпионат мира 1986 года, когда сборная СССР вылетела из серии плей-офф, проиграв в 1/8 финала бельгийцам со счетом 4:3, благодаря шведскому судье Фредрикссону, который засчитал в ворота советской команды два гола из офсайда. А как быть с «рукой Бога» от великого Марадоны?! Диего Армандо ведь позже сам признал, что забил мяч в ворота англичан рукой, но никто исход матча отменять не стал.

Приводить перечень случаев, когда судейская ошибка влияла на счет и исход матча в футболе, можно очень долго. Причем, имели они место и в действительно важнейших матчах, на чемпионатах мира и Европы. В нашем же случае такого не было. Ничья с Венграми не позволила бы сборной Азербайджана уйти с позорного последнего места в своей отборочной группе. Но об этом почему-то не задумались пикетчики у посольства Нидерландов.

Кстати, сам арбитр, если верить отечественным СМИ, извинился перед нашей командой и ее главным тренером Николой Юрчевичем за не засчитанный на последних минутах гол. При этом, конечно же, данный эпизод должен стать предметом разбирательства в ФИФА. Правда, переигровки не будет и счет игры не изменится, но вот арбитра Денниса Хиглера вполне могут наказать.

Для этого активность должны проявлять не бакинские пикетчики, а руководство АФФА. К зданию которого, на мой взгляд, было бы уместнее сходить всем тем, кто собрался в понедельник с плакатами у посольства Нидерландов. Потому, что это не по вине Денниса Хиглера, а по вине отечественных футбольных функционеров, наша сборная находится на последнем месте в своей отборочной группе.

Это они, что важнее отметить, виновны в том, что азербайджанский футбол влачит жалкое существование. Вряд ли ошибусь сказав, что наша сборная является ныне слабейшей из всех сборных на пространстве бывшего СССР. И уж точно она уступает сборной Украины, которая в блестящем стиле обыграла в понедельник действующих чемпионов Европы, сборную Португалии с великим и грозным Криштиану Роналду, обеспечив себе выход на Евро-2020 с первого места.

Причем, и в этом матче было спорное судейское решение. Арбитр назначил в ворота сборной Украины пенальти, к тому же удалив Тараса Степаненко Но, жовто-блакитные выстояли, они победили со счетом 2-1, а легендарный в недавнем прошлом игрок, а ныне замечательный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал даже особо комментировать судейскую ошибку. Наконец напомню, что украинцы вообще идут в своей группе без поражений, с одной лишь ничьей!

И знаете, что еще важно помнить? То, что в этом году сборная Украины по футболу U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче 15 июня украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею. То есть, уже выросло блестящее поколение воспитанников украинского футбола. И они обязательно скажут свое веское слово в будущем. А что у нас? У нас бесконечная череда позора. Да, украинский футбол всегда был сильнее азербайджанского. Но, разве то аргумент в оправдание того, что творится в нашем футболе? Вовсе нет.

В том числе и потому, что сборная Азербайджана явно слабее сборных Грузии и Армении. Последние и вовсе пока еще имеют, пусть призрачные и теоретические, но шансы на второе место в своей отборочной группе! Есть ли свет в конце тоннеля? Есть. Убежден, что в случае смены руководства АФФА, в случае прихода туда не таких случайных персонажей, как господин Мамедов, мы сразу же увидим прогресс в развитии отечественного футбола. А еще, я подозреваю, что расследование финансовой деятельности нынешнего руководства АФФА может привести к появлению шокирующих общественность республики результатов.

И именно этого, расследования деятельности руководства АФФА, требования отправки их в отставку могли бы требовать пикетчики, после очередного поражения нашей сборной. По крайней мере, это было бы логично. Но мы увидели какой-то, словно заранее срежиссированный, балаган, посредством которого имела место попытка свалить все на судью из Нидерландов. Хотя, конечно же, не он виноват в том, что сборная Азербайджана находится на последнем месте в своей отборочной группе, показывая игру, за которую стыдно.

Причем, стыдно не только мне, но и огромной армии азербайджанских болельщиков и даже футболисту сборной Рамилю Шейдаеву. Форвард сборной совершенно правильно заметил, что «мы нанесли всего 2 или 3 удара по воротам соперника с дальней дистанции, причем они не таили особой угрозы». «Играли мы очень плохо, и это надо признать. Мне стыдно за нашу игру», — заявил он в интервью azerisport.com. И я бы хотел поблагодарить Шейдаева за умение признавать очевидное. Это то, чего явно недоставало пикетчикам у посольства Нидерландов. И это то, чего нет у руководства АФФА, которое, хотя бы из стыда, давно должно было бы подать в отставку.