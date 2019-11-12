Пике: «Я сплю по 4 часа и все успеваю»

Защитник «Барселоны» Жерард Пике — страстный любитель тенниса, а инвестиционная группа Kosmos, совладельцем которой он является, занимается организацией Кубка Дэвиса. Футболист регулярно посещает теннисные мероприятия и совмещает поездки в другие страны с тренировками и матчами за «Барселону».

В интервью «El País Semanal» Пике рассказал о том, как все успевает.

— Я сплю от силы четыре или пять часов в день. У меня есть время на все.

— В «Барселоне» меня поняли, никаких проблем нет. Я использую все свое свободное время и посвящаю его тому, что мне нравится, — сказал Пике.

Финалы Кубка Дэвиса пройдут в Мадриде с 18 по 24 ноября. (sport24.ru)

| 2019-11-12T00:53:37+00:00 12 ноября 2019, 04:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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