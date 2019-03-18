Пике похвалил Месси

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (4:1).

«Мы знаем, что в каждом турнире еще предстоит пройти долгий путь. Мы находимся на очень хорошей позиции в Ла Лиге, мы дошли до финала Кубка, и мы знаем, насколько трудна Лига чемпионов на стадии четвертьфинала. 

Сегодняшний вечер был важной победой для нас и является продолжением нашей сильной формы, но мы не будем заглядывать за пределы следующего матча. Лионель Месси? Он особенный и делает это 14 лет, никто не может сравниться с ним в истории футбола», — заявил Пике Marca.

| 2019-03-18T22:49:12+00:00 19 марта 2019, 00:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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