Пианист из Нью-Йорка и «Звучание веков»: фестиваль Насими подводит итоги

Второй фестиваль поэзии, искусства и духовности – Насими подходит к концу.

Сегодня в Центре Гейдара Алиева состоится заключительный концерт, в котором примет участие культовый нью-йоркский пианист Дэн Тепфер.

Как сообщает #, на сцене также прозвучат произведения в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра. Помимо этого, в исполнении молодых музыкантов из Азербайджана, Турции, Ирана, Иордании и Марокко прозвучат ритмы национального фольклора Sound of the Ages («Звучание веков»).

Фестиваль стал крупнейшим событием в культурной жизни Азербайджана. Мероприятия в рамках фестиваля прошли в Баку и Шамахы, на родине великого Насими.

В поселке Гала в рамках фестиваля состоялась презентация проектов «Раздвигающиеся стены» и «Вселение надежды». Выставку посетили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

В проекте приняли участие райтеры из Азербайджана, Бразилии, Южной Африки, Испании, Нидерландов и Франции, которые изобразили граффити на стенах старого промышленного склада.

В рамках Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими в этом году с участием воспитанников и выпускников детских домов и школ-интернатов был также реализован социально-культурный проект «Вселение надежды». Идея проекта сводилась к тому, что 30 участников отобразили в рисунках свои мечты, а затем их работы были перенесены на футболки.

В Государственном историко-этнографическом заповеднике «Гала» в рамках фестиваля открылась традиционная международная выставка «От отходов к искусству».

Проект реализуется по инициативе Фонда Гейдара Алиева при поддержке ОАО «Темиз шехер», Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств QGallery.

В этом году свои работы на выставке представили художники из разных стран. Помимо Азербайджана, это мастера из России, Хорватии, Черногории, Японии, Узбекистана, Турции и др. В экспозиции представлено 21 произведение, большая часть которых имеет отсылку к творчеству у гениального азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

В Шамахы, в селе Мейсери представлена скульптурная инсталляции «Дух Насими». Ее автор – известный азербайджанский художник Рашад Алекберов, подчеркнул, что эта работа — очень тонкая, требующая творческого воображения, заставляющая задуматься, и в то же время очень сложная.

Автор признался, что на создание работы его вдохновили строки «Скорей смотри на ясный лик мой: я в эту ясность не вмещусь» из знаменитого произведения поэта «В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь».

Всего в рамках фестиваля в Баку и Шамахы состоялось 30 мероприятий, которые привлекли внимание самой разной аудитории. Вход на все мероприятия был свободный для всех желающих по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Организаторами фестиваля являются Фонд Гейдара Алиева и Министерство культуры Азербайджана.