Пхеньян собрал c помощью кибератак 2 миллиарда долларов на оружейные программы

Северной Корее удалось собрать около 2 миллиардов долларов на программы оружия массового поражения путем совершения «масштабных и все более высокотехнологичных» кибератак на банки и биржи криптовалют, сообщается в конфиденциальном докладе ООН, с текстом которого ознакомилось в понедельник агентство Reuters.

Пхеньян также «продолжал развивать свои ядерные и ракетные программы, хотя и не проводил ядерных испытаний или запусков межконтинентальных баллистических ракет», говорится в докладе, который подготовили для санкционного комитета по Северной Корее Совета Безопасности ООН независимые эксперты, в течение полугода следившие за ситуацией.

Северокорейская миссия при ООН не отреагировала на запрос о комментариях по поводу доклада, который был представлен Совбезу на прошлой неделе.

По словам экспертов, Северная Корея «использовала киберпространство для совершения все более высокотехнологичных атак с целью хищения средств у финансовых институтов и бирж криптовалют для получения дохода».

В докладе также говорится, что Пхеньян использовал киберпространство для отмывания похищенных средств.

Голос Америки