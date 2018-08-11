Пхеньян назвал предложения США «гангстерскими»

В Северной Корее отказались от всех предложений США по денуклеаризации. В Пхеньяне назвали действия Вашингтона «гангстерскими».

По словам источника телеканала CNN, США продолжают делать КНДР конкретные предложения по началу и продолжению полностью поддающейся проверке денуклеаризации, однако ни одно соглашение так и не было достигнуто сторонами.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что уже пошел на уступки США, демонтировав ядерный и ракетный полигоны, пишет news.ru.

Таким образом, дипломатия администрации президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи «зашла в тупик».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что КНДР сможет стать «нормальным членом международного сообщества» исключительно путем осуществления денуклеаризации.

В Пхеньяне слова представителя ООН восприняли болезненно и назвали безрассудными.

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