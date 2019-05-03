Певцов выиграл ЧМ по акватлону

Лидер сборной Азербайджана по триатлону Ростислав Певцов отпраздновал победу на чемпионате мира по акватлону в Понтеведре (Испания).

В мужском зачете по акватлону на старт вышли 57 участников, а сама география представленных стран была довольно обширной. Общее время Ростислава составило 28 минут и 52 секунды, и оно оказалось поистине чемпионским. Второе место занял испанец Кевин Тарек Гонсалес, а третьим финишировал россиянин Дмитрий Полянский. Победа в Понтеведре позволила Певцову заработать прямую путевку на Всемирные Пляжные Игры на правах чемпиона мира.

В женском зачете борьбу за высокие места вела Ксения Левковская в соперничестве с тридцатью пятью другими участницами. Триатлетка нашей сборной заняла итоговое шестое место с результатом 33 минуты и 36 секунд. Что касается шансов Левковской попасть на Всемирные Пляжные Игры, то они прояснятся на следующей неделе, когда в свет выйдет новый мировой рейтинг акватлона.