Petrobras заработала почти $5 млрд во втором квартале

Чистая прибыль бразильской нефтегазовой компании Petrobras во втором квартале 2019 cоставила около 18,9 млрд реалов (почти $5 млрд долларов). Об этом говорится в сообщении опубликованном в четверг на сайте компании.

Это самый высокий показатель квартальной прибыли Petrobras за всю историю существования госкомпании, сообщила ее пресс-служба. Как уточняется, это связано с закрытием сделки по продаже французской Engie дочернего предприятия бразильского нефтегазового гиганта, газотранспортного предприятия TAG. Сумма сделки составила $33,5 млрд, из которых 2 млрд были направлены на погашение задолженности Petrobras перед национальным банком развития BNDES.

По словам главы Petrobras Роберту Кастелу Бранку, выручка компании от продажи активов к концу июля составила $15 млрд. Увеличению доходности также способствовали повышение международных котировок нефти, а также снижение курса национальной валюты по отношению к доллару. Вместе с этим компании удалось понизить на 12% по сравнению с предыдущим отчетным периодом объем своей чистой задолженности до $83,7 млрд, говорится в документе.(ТАСС)