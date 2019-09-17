Petrobras не будет повышать стоимость топлива до стабилизации цены на нефть

Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras не будет повышать стоимость топлива и нефтепродуктов на внутреннем рынке до момента стабилизации мировых цен на нефть. Об этом сообщил в понедельник портал G1.

По его информации, аналитики компании ожидают в ближайшие дни продолжения волатильности на мировом рынке углеводородов, ставшей следствием субботних атак на предприятия Saudi Aramco и снижения Саудовской Аравией добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей. В Petrobras хотят дождаться более точной информации относительно нормализации объемов добычи перед принятием решения о ценах на свою продукцию. Для минимизации возможных потерь самой компании и конечного потребителя Petrobras намерена прибегнуть к хеджированию сделок, говорится в публикации.

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) увеличилась в понедельник до $61,89. К 16:20 по местному времени цена поставок энергоносителя в октябре выросла на $7,04 (12,84%) — до $61,89 за баррель.

Стабилизация цен на дизельное топливо в Бразилии была одним из условий отказа местных дальнобойщиков от повторения прошлогодних акций протеста, после того, как 11 апреля Petrobras объявила о намерении проиндексировать на 5,74% его стоимость. В ситуацию потребовалось вмешаться президенту страны Жаиру Болсонару, после звонка которого главе компании Роберту Кастелу Бранку цены остались на прежнем уровне. Это в свою очередь негативно отразилось на котировках Petrobras и настроениях инвесторов, заподозривших лидера страны в попытке ручного регулирования национальной отрасли.(ТАСС)