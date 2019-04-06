Петр Порошенко уверяет, что всех услышал

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил в видеообращении к своим подписчикам в «Фейсбуке», что «услышал всех» после первого тура выборов главы государства и сделал выводы.

— Многие высказываются против у меня в социальных сетях, на ТВ и у урн для голосования тоже. Друзья, я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня, и тех, кто поддержал других. Сделал выводы, — сказал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Украина — свободная страна свободных граждан и поэтому ей «необходим сильный президент и верховный главнокомандующий — сильный, а не слабак».

— Мы можем быстро продвинуться к свободной Европе, а ещё быстрее откатиться под имперскую Россию. И эта угроза есть. Выбор 21 апреля, Европа или РФ, — добавил Порошенко.

Напомним, первый тур выборов в Украине состоялся 31 марта.

| 2019-04-06T21:25:11+00:00 6 апреля 2019, 22:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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