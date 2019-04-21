Петр Порошенко признал поражение на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко признал свое поражение на выборах главы государства и заявил, что в ближайшее время позвонит своему сопернику Владимиру Зеленскому и поздравит его с победой.

Порошенко заявил, что, несмотря на поражение на выборах, он остается в политике и пообещал, что его команда намерена и далее «противостоять планам Кремля и защищать страну».  «Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу», — процитировал Петр Порошенко слова премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Ранее этот девиз с фотографией Черчилля проигравший выборы президент опубликовал в своем канале Telegram, передает Deutsche Welle.

Пост президента он обещал оставить уже в следующем месяце. «Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение», — заявил он во время выступления в своем штабе.

В соответствии с данными Национального экзитпола, за него проголосовали 25,3 процента избирателей.  Актер Владимир Зеленский получил 72,3 процента голосов.

| 2019-04-21T22:48:54+00:00 22 апреля 2019, 01:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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