Петр Порошенко признал поражение на выборах

Порошенко заявил, что, несмотря на поражение на выборах, он остается в политике и пообещал, что его команда намерена и далее «противостоять планам Кремля и защищать страну». «Никогда не сдавайся, если это не противоречит чести и здравому смыслу», — процитировал Петр Порошенко слова премьер-министра Великобритании времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля. Ранее этот девиз с фотографией Черчилля проигравший выборы президент опубликовал в своем канале Telegram, передает Deutsche Welle.

Пост президента он обещал оставить уже в следующем месяце. «Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение», — заявил он во время выступления в своем штабе.

В соответствии с данными Национального экзитпола, за него проголосовали 25,3 процента избирателей. Актер Владимир Зеленский получил 72,3 процента голосов.