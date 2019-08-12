Петр Порошенко пришел на допрос Госбюро расследований в сопровождении охранников

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», передает корреспондент РИА Новости.

Порошенко 25 июля уже был на допросе в Госбюро расследований по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». Директор бюро Роман Труба заявил, что допрос Порошенко состоялся, на очереди другие, повестку экс-президент уже получил. Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Экс-президент пришел на допрос в сопровождении охранников и защитников. Он не стал общаться с журналистами, а сразу зашел в Госбюро.