Петр Порошенко отправил в отставку секретаря СНБО Украины

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил прошение главы СНБО Александра Турчинова об отставке, которое тот подал в связи со сменой главы государства.

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко обнародовала указ, подписанный главой государства, об увольнении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Уточняется, что Порошенко санкционировал прошение об отсавке, ранее поданное самим Турчиновым.

«Освободить Турчинова А.В. с должности Секретаря СНБО», — говорится в указе.

Турчинов пополнил ряды уволенных в последние дни высокопоставленных украинских чиновников. Ранее Петр Порошенко отправил в отставку заместителя главы администрации президента Алексея Филатова, командующего национальной гвардией страны Юрия Аллерова, руководителя администрации Херсонской области Андрея Гордеева, председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова (mk.ru)