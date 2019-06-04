Петицию с требованием отправить в отставку Авакова подписали в Украине почти 7 тысяч человек

Петиция с требованием отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова зарегистрирована на сайте президента Украины.

Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице. В этой связи подал в отставку руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов, а фракции украинского парламента «Батькивщина» и «Самопомощь» потребовали вызвать в Верховную раду Авакова и главу Национальной полиции Сергея Князева.

«О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением с должности министра внутренних дел А.Б.Авакова», — говорится в тексте петиции.

Петицию уже подписали подписали почти 7 тысяч человек, причем после смерти ребенка процесс сбора подписей пошел активнее.