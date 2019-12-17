Песня Мэрайи Кэри стала номером один в США через 25 лет после релиза

Песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You заняла первое место в американском чарте Billboard через 25 лет после релиза, сообщает NME.

В 1994 году, когда она была выпущена, композиция не вошла в список 100 лучших песен Billboard.

Но последние несколько лет она каждый раз поднималась все выше и выше, так в декабре 2017 и 2018 гг. она выходила на третье место, а в этом году стала номером один.

Сама певица отреагировала на новость коротким сообщением в твиттере: «Мы это сделали».

Она уже в 19-й раз оказалась на первой строчке Billboard. Рекорд пока принадлежит группе Beatles, которая становилась лидером чарта 20 раз.(РИА Новости)

https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY