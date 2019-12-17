Песня Мэрайи Кэри стала номером один в США через 25 лет после релиза

Песня Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You заняла первое место в американском чарте Billboard через 25 лет после релиза, сообщает NME.
В 1994 году, когда она была выпущена, композиция не вошла в список 100 лучших песен Billboard.
Но последние несколько лет она каждый раз поднималась все выше и выше, так в декабре 2017 и 2018 гг. она выходила на третье место, а в этом году стала номером один.
Она уже в 19-й раз оказалась на первой строчке Billboard. Рекорд пока принадлежит группе Beatles, которая становилась лидером чарта 20 раз.(РИА Новости)
https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY
| 2019-12-17T20:26:36+00:00 18 декабря 2019, 00:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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