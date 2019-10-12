Песков: возможность возвращения смертной казни в РФ не обсуждается

Возможность вернуть в РФ смертную казнь власти страны не рассматривают, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос на данный момент не обсуждается.

Ранее на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» появился опрос на тему необходимости возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов. Участие в нем к 15:00 мск приняли более 100 тыс. человек.

Около 80% респондентов считают, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов и преступников, убивших детей. Против высказались 17 тыс. участников опроса.

Позднее советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила, что СМИ сами раскрутили эту тему так, как будто проводится всенародный референдум, что на самом деле неверно (aif.ru)