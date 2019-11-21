Песков считает, что скандал с унитазами не повлияет на проведение «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил убеждение, что заявление Украины о краже оборудования и сантехники с переданных ей судов, год назад задержанных в районе Керченского пролива, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Думаю, что повлиять не могут», — считает Песков.

Он обратил свое внимание, что на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ.

«Если я не ошибаюсь», — добавил российский пресс-секретарь.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией в Керченском проливе кораблях, которые вернули Киеву, отсутствуют унитазы.