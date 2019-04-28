Песков рассказал подробности переговоров Путина с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с Владимиром Путиным во Владивостоке показал себя как профессиональный и подготовленный глава государства. Об этом представитель Кремля сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1..

«Он осведомлен о всех нюансах двусторонних проектов или потенциально двусторонних проектов, которые могут разворачиваться после того, как будут сняты санкции ООН и другие рестрикции, которые сейчас действуют и во многом мешают развитию нашего двустороннего сотрудничества», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что северокорейский лидер «владеет деталями, очень живо реагирует, осведомлен прекрасно обо всем, имеет свою позицию».

«Он производит впечатление достаточно опытного, образованного и очень сбалансированного лидера», – резюмировал пресс-секретарь главы РФ.

Встреча Путина и Ким Чен Ына в расширенном формате состоялась во Владивостоке 25 апреля (aif.ru)

| 2019-04-28T16:35:33+00:00 28 апреля 2019, 17:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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