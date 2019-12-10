Песков рассказал подробности переговоров Путина и Зеленского

Москва и Киев по итогам встречи Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским не смогли выйти на окончательные договоренности по вопросу газа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, были озвучены подходы сторон. <…> Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны. <…> Вместе с тем пока не приходится говорить о том, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже», — сказал он.

Как отметил Песков, стороны договорились, что руководители газовых компаний и профильные министры продолжат переговоры.

«У них была достаточно краткая беседа после встречи, где сидело по много людей с каждой стороны. Действительно, они остались один на один, но это было краткое общение, потому что уже далее туда президент Макрон вошел и пригласил их на продолжение «нормандского формата», — добавил пресс-секретарь.