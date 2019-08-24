Песков прокомментировал отставку посла России в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии — обычная ротация, сообщает ТАСС.

Об отставке Яковенко стало известно утром в субботу, о ней сообщила пресс-служба посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.

Яковенко занял должность посла России в Соединенном Королевстве в 2011 году.