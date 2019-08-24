Песков прокомментировал отставку посла России в Великобритании

Отставка посла России в Великобритании Александра Яковенко не связана с ухудшением отношений двух государств. Об этом в субботу, 24 августа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, уход дипломата с поста главы дипмиссии — обычная ротация, сообщает ТАСС.

Об отставке Яковенко стало известно утром в субботу, о ней сообщила пресс-служба посольства РФ в Великобритании и Северной Ирландии.

Временным поверенным в делах посольства назначен российский советник-посланник Иван Володин.

Яковенко занял должность посла России в Соединенном Королевстве в 2011 году.

| 2019-08-24T21:58:46+00:00 25 августа 2019, 01:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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