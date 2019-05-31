Песков не располагает информацией об отказе Ирану в поставках С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что Россия якобы отказалась поставлять зенитные ракетные системы С-400 Ирану.

«Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он призвал тщательно проверять подобные сообщения. «Надо очень осторожно относиться к информации», — добавил представитель Кремля.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400. Источник, знакомый с ситуацией, заявил в пятницу РИА Новости, что Тегеран и Москва в настоящее время не обсуждают поставку С-400 в Иран.

| 2019-05-31T14:08:04+00:00 31 мая 2019, 14:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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